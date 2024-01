Safran Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Aktienkurs von Safran hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,83 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche, die im Durchschnitt um 0 Prozent lagen, bedeutet dies eine Outperformance von +21,83 Prozent für Safran. Auch im "Industrie"-Sektor übertrifft Safran mit einer Rendite von 21,83 Prozent den Durchschnittswert um denselben Betrag, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Safran beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,39 Prozent, nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Daher erhält die Dividendenpolitik von Safran eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Safran-Aktie liegt bei 26 und deutet auf eine Überverkaufssituation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 45,41 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Safran.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für Safran. Dies führte zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments durch die Redaktion.