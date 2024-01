Safran Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Safran-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt derzeit 63. Daher ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 52,45 weniger volatil als der RSI der letzten 7 Tage, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Safran.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Für Safran beträgt das aktuelle KGV 37, während vergleichbare Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Somit ist Safran aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unter- noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Safran diskutiert, was zu einer überwiegend positiven Stimmung führt. Aktuell zeigt das Stimmungsbarometer ebenfalls in die positive Richtung, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die Dividendenrendite von Safran beträgt derzeit 0,39 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls mit "Neutral" bewertet.