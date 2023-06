Safran: Aktie hat Kurspotenzial von +15,93% - Kursziel bei 159,12 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Die Aktie von Safran wird nach Ansicht der Analysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für das Papier beträgt 159,12 EUR und bietet den Anlegern somit ein großes Potenzial von +15,93%.

• Safran-Aktie legt am 06.06.2023 um +0,01% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00

• Anteil optimistischer Analysten beläuft sich auf +79,17%

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Safran-Aktie einen leicht positiven Trend mit einem Wachstum von +0,01%. Insgesamt konnte sie in einer Woche um +1,34% zulegen – was zeigt dass der Markt momentan relativ optimistisch ist.

Obwohl manche Experten eine solche Entwicklung nicht erwartet hatten sind die Bankanalysten durchschnittlich der Meinung dass das mittelfristige Ziel bei 159.12 Euro liegt – laut ihrer Prognose hätten Investoren damit ein großes Potenzial vor sich.

Aktuell...