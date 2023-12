Safran Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Die Aktie von Safran hat im Vergleich zum Industrie-Sektor im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,83 Prozent erzielt, was 21,83 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 0 Prozent, wobei Safran aktuell 21,83 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Safran ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37,6 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite für Safran beträgt aktuell 0,39 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt nur leicht unter dem Mittelwert von 1,02 Prozent. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik von Safran.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Safran-Aktie auf Basis des 200-Tage-Durchschnitts mit einem Wert von 145,61 EUR eine Überperformance von 9,77 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 156,42 EUR, was eine Abweichung von +2,19 Prozent darstellt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend wird die Safran-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.