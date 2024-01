Safran Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Safran-Aktie: Anleger-Stimmung und Bewertungen

Die Safran-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut", da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Safran-Aktie beträgt 52,92, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 52,67, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

Mit einer Dividendenrendite von 0,39 Prozent liegt Safran momentan leicht über dem Branchendurchschnitt von 0%. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt. Auch hier erhält Safran eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung und die Bewertungen für die Safran-Aktie insgesamt als "Neutral" einzustufen sind.