Safran Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Rückschlüsse darauf zulässt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Safran-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 57, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 51,27, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Safran-Aktie.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Safran-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 145,78 EUR. Der letzte Schlusskurs von 159,96 EUR weicht somit um +9,73 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 156,61 EUR, wodurch der letzte Schlusskurs eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Safran-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben. Daher erhält die Safran-Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite der Safran-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,39 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher ebenfalls mit "Neutral". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.