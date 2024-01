Safran Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und das Interesse an Aktien. Durch die Diskussionsintensität in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien entstehen. Bei Safran wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem insgesamt "Guten" Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Industrie" hat Safran im letzten Jahr eine Rendite von 21,83 Prozent erzielt, was 21,83 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt die durchschnittliche jährliche Rendite bei 0 Prozent, und Safran übertrifft dies um 21,83 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 159,46 EUR um +9,16 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,59 Prozent) zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Safran für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Safran liegt bei 63,05, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25 für die Safran bewegt sich bei 52 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.