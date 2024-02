Safran Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "UGI Corp":

Safran-Aktie zeigt gute Performance in Luft- und Raumfahrtbranche

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Safran-Aktie eine Performance von 21,83 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche eine Outperformance von +21,83 Prozent darstellt. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Safran mit 21,83 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance erhält die Safran-Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Safran mit 0,39 Prozent leicht über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes um die Aktie von Safran zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Daher wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung gegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Safran-Aktie zeigt aktuell einen Wert von 63 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Position hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von 33,41. Somit erhält die Safran-Aktie auch in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Safran-Aktie eine solide Performance in der Luft- und Raumfahrtbranche vorweist und in den verschiedenen Kategorien überwiegend "Neutral"-Bewertungen erhält.