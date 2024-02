Safran Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Der Aktienkurs von Safran hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,83 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche, die im Durchschnitt um 0 Prozent lagen, bedeutet dies eine Outperformance von +21,83 Prozent im Branchenvergleich für Safran. Auch im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 0 Prozent, und Safran übertraf diesen Durchschnittswert um 21,83 Prozent. Auf Grund dieser Überperformance wurde dem Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

Die Einschätzung einer Aktie wird auch durch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet beeinflusst. In Bezug auf Safran zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Alles in allem ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Safran.

Aktuell bietet die Aktie von Safran eine Dividendenrendite von 0,39 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung bedeutet dies einen Mehrertrag von 0,39 Prozentpunkten. Die Dividenden des Unternehmens fallen damit nur leicht höher aus, was zu einer "Neutral" Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt für die Safran-Aktie einen Wert für den RSI7 von 15,56 an, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert des RSI25 für 25 Tage liegt bei 27,56, was ebenfalls eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut" Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.