Safran Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von Safran wird von Analysten als aktuell unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt laut ihrer Einschätzung um +3,96% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Entwicklungen

Am 12.01.2024 verzeichnete Safran einen Kursanstieg um +2,61%. Das Kursziel für Safran liegt bei 174,93 EUR, und das Guru-Rating bleibt konstant bei 3,88.

Marktstimmung

Der Finanzmarkt zeigte sich gestern mit einem Kursanstieg von +2,61% optimistisch. In den letzten fünf Handelstagen, also einer kompletten Woche, summierte sich der Anstieg sogar auf +4,39%. Die aktuelle Stimmung am Markt ist demnach eindeutig positiv.

Analystenmeinungen

Die Frage, ob die Analysten diese Entwicklung erwartet haben, scheint angesichts der positiven Stimmung eindeutig beantwortet zu sein. Das durchschnittliche Kursziel von Safran liegt bei 174,93 EUR. Die Bankanalysten sind sich einig, dass die Aktie mittelfristig dieses Kursziel erreichen kann, was einem Potenzial von +3,96% entspricht. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt.

Analystenrating

Aktuell empfehlen 5 Analysten die Aktie von Safran als starken Kauf. Weitere 13 Analysten bewerten die Aktie als “Kauf”, während 8 Experten eine neutrale Position einnehmen und die Aktie als “halten” bewerten. Insgesamt sind also 69,23% der Analysten immer noch optimistisch bezüglich der Safran Aktie.

Fazit

Zusätzlich zu den Analystenmeinungen zeigt auch der bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”, dass die positiven Einschätzungen der Analysten untermauert werden. Dieser lag zuvor bereits bei “Guru-Rating ALT” und bestätigt somit die positiven Tendenzen.

Die aktuelle Entwicklung und die Einschätzungen der Analysten lassen also auf ein weiteres Potenzial für die Safran Aktie schließen. Es bleibt spannend zu beobachten, ob sich die optimistische Stimmung am Markt weiter fortsetzen wird.

