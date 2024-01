Safran Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die technische Analyse zeigt, dass Safran derzeit einen positiven Trend aufweist. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 147,96 EUR, während der aktuelle Aktienkurs bei 171,04 EUR liegt, was einer Abweichung von +15,6 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 161,04 EUR, was einer Abweichung von +6,21 Prozent entspricht und die Aktie auch hier als "Gut"-Wert einstuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor hat die Safran-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 21,83 Prozent erzielt, was 21,83 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 0 Prozent, und Safran liegt aktuell 21,83 Prozent über diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Safran derzeit überverkauft ist, was kurzfristig zu Kursrücksetzern führen könnte. Der RSI auf 7-Tage-Basis liegt bei 13,43 Punkten, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 41,9 liegt und Safran somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine Aufhellung der Stimmung in den letzten vier Wochen verzeichnet. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.