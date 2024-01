Safran Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde die Aktie von Safran in den sozialen Medien intensiv diskutiert. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht. Trotzdem wurde weder positiven noch negativen Themen rund um Safran viel Aufmerksamkeit geschenkt. Aufgrund dieser Entwicklung wurde insgesamt eine "Gut"-Bewertung abgegeben.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt, um herauszufinden, ob sich die Safran-Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt momentan bei 146,22 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (160,08 EUR) (+9,48 Prozent Abweichung) liegt. Auf dieser Basis erhält Safran eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 157,2 EUR, was einer Abweichung von +1,83 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend wird Safran basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat die Safran-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 21,83 Prozent erzielt, was 21,83 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im gleichen Zeitraum beträgt die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" 0 Prozent, was Safran aktuell um 21,83 Prozent übertrifft. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Safran mit 37,6 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses Wertes und eines durchschnittlichen KGV der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" von 0 Prozent erhält die Aktie auf fundamentaler Basis ein "Neutral"-Rating.