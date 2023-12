Safran Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Safran wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so unsere Redaktion. Die Kommentare und Wortmeldungen der letzten Wochen lassen darauf schließen, dass die Anleger-Stimmung auf gutem Niveau ist. Zudem wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass Safran anhand trendfolgender Indikatoren insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen werden kann. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Safran-Aktie beträgt aktuell 145,61 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 159,84 EUR liegt, was einer Abweichung von +9,77 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Indikators erhält Safran somit eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 156,42 EUR, was einer Abweichung von +2,19 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite für Safran beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,39 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert von 1,02 Prozent. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Safran daher als "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,83 Prozent erzielt, was 21,83 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 0 Prozent, wobei Safran aktuell 21,83 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".