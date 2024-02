Safran Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen eine vorwiegend positive Stimmung unter den Anlegern. Sechs Tage lang dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Die jüngsten Gespräche der Anleger konzentrierten sich ebenfalls verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Safran. Dies führte zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" seitens der Redaktion und ergibt insgesamt eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein aktuelles Verhältnis von 0 zum Aktienkurs von Safran. Dies bedeutet eine positive Differenz von +0,39 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt ähnlicher Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Safran daher als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Safran liegt bei 28,67, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 26,81, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Safran mit einer Rendite von 21,83 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0 Prozent, während Safran mit 21,83 Prozent erneut deutlich besser abschneidet. Diese starke Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.