Safran Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Safran-Aktie präsentiert sich in verschiedenen Bereichen mit unterschiedlichen Bewertungen. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie mit 0,39 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent im Bereich Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, weshalb die Redaktion sie neutral bewertet. Diese Rendite setzt die Dividende in Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" überzeugt Safran mit einer Rendite von 21,83 Prozent, was mehr als 22 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0 Prozent, während Safran mit 21,83 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Safran mit einem Wert von 37,6 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Die Aktie wird daher auf der Basis fundamentaler Kriterien neutral bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes wird die Safran-Aktie über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die geringe Aktivität deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin, und die negative Rate der Stimmungsänderung führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Somit ergibt sich für Safran in diesem Punkt eine Gesamtbewertung von "Schlecht".