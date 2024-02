Safran Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Safran derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 151,69 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (187,88 EUR) um +23,86 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 167,92 EUR, was einer Abweichung von +11,89 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Safran in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,83 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 0 Prozent lagen. Dies bedeutet eine Outperformance von +21,83 Prozent im Branchenvergleich für Safran. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr, wobei Safran 21,83 Prozent darüber lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Einschätzung der Aktienkurse erfolgt neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Safran in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende wird das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Mit einer Dividendenrendite von 0,39 Prozent liegt Safran derzeit nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent in der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche. Auf der Grundlage dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.