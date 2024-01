Safran Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Safran eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und ein negatives Handelstage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Safran daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Safran bei 37, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Damit ist Safran weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Safran-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Safran-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 36,58 und ein Wert für den RSI25 von 33,63, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Insgesamt ergibt sich daher das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Hinsichtlich der Dividendenrendite beträgt diese für Safran bezogen auf das Kursniveau 0,39 Prozent und liegt somit nur leicht unter dem Mittelwert (1,02) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Safran daher als "Neutral".