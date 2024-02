Safran Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Aktienkurs von Safran hat im letzten Jahr eine Rendite von 21,83 Prozent erzielt, was 21,83 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 0 Prozent, und Safran liegt aktuell 21,83 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Safran liegt bei 37,6, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Safran-Aktie als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 152,96 EUR, während der Kurs der Aktie bei 193,02 EUR liegt, was einer Abweichung von +26,19 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 170,47 EUR zeigt eine Abweichung von +13,23 Prozent, was ebenfalls einem "Gut"-Wert entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Safran-Aktie überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 6, und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 23,48, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist. Aufgrund dieser Analyse erhält die Safran-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.