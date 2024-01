Safran Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Safran liegt bei 52,92, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 52,67, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammen ergibt dies ein Gesamtrating von "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Safran ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37. Im Vergleich zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt das KGV auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Auf dieser Grundlage erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 159,54 EUR gegenüber dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) um +8,83 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Safran somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Safran in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,83 Prozent, was eine Outperformance von +21,83 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche bedeutet. Sowohl im Vergleich zur Branche als auch zum "Industrie"-Sektor zeigt Safran eine Überperformance, weshalb das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhält.