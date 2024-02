Safran Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Der Aktienkurs von Safran liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um 21,83 Prozent höher. Dies zeigt eine starke Entwicklung der Safran-Aktie, die sogar um mehr als 22 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0 Prozent verzeichnete, liegt Safran mit 21,83 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von 174,6 EUR um +6,59 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung ebenfalls bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +16,95 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht somit für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Safran liegt bei 37, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) von Safran zeigt eine Ausprägung von 28,67, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 26,81, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Dynamik des Aktienkurses daher als positiv bewertet, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt.