Safran Aktie: Grund zur Sorge?

Safran hat kürzlich eine Dividende von 0,39 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (0 %) nur leicht über dem Durchschnitt liegt. Somit erhält Safran derzeit eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Dividende.

Im Bereich des Aktienkurses hat Safran im Vergleich zum durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Rendite von 21,83 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche kommt auf eine durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten von 0 Prozent. Auch hier liegt Safran mit 21,83 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating für Safran in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Safran-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 145,08 EUR im Vergleich zum aktuellen Kurs (160,76 EUR) eine Abweichung von +10,81 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 155,75 EUR, so liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+3,22 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Einschätzung zur Aktie wird auch durch längerfristige Betrachtungen der Kommunikation im Internet beeinflusst. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und somit zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für Safran basierend auf diesen Faktoren.

