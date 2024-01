Safran Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu bewerten. Bei Safran liegt das aktuelle KGV bei 37, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Daraus ergibt sich, dass Safran aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Bei Safran zeigt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 24,13 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Safran in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Safran beträgt 0,39 %, was 0,39 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Safran überwiegend positiv diskutiert, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Safran insgesamt eine "Gut"-Bewertung.