Safran Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann bei der Bewertung von Aktien einen wichtigen Beitrag leisten. In Bezug auf Safran zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse erhält die Safran-Aktie aus charttechnischer Sicht eine "gut"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 10,81 Prozent abweicht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage wird jedoch eine "neutral"-Bewertung vergeben.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Safran-Aktie. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividende liegt Safran mit 0,39 % leicht über dem Branchendurchschnitt von 0 %, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung für die Safran-Aktie auf Basis der genannten Analysen.