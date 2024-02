Safran Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Safran-Aktie: Neutralbewertung basierend auf fundamentalen Kriterien, Relative Strength Index und Sentiment

Die Safran-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37,6 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" weist einen Wert von 0 auf. Somit wird die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) ergibt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 15,56, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 27,56 liegt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Abschließend betrachtet ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividendenrendite liegt bei 0,39 %, was einen leichten Mehrertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt ermöglicht.

Insgesamt kann die Safran-Aktie also auf Basis fundamentaler Kriterien, des Relative Strength Index und des Sentiments als neutral bewertet werden.