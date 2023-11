Safran-Aktie: Experten erwarten Kursziel von 176,97 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Die Analysten sind der Meinung, dass die Safran-Aktie aktuell unterbewertet ist. Das wahre Kursziel wird auf +9,51% über dem aktuellen Kursniveau festgelegt.

• Safran legt am 28.11.2023 um +1,14% zu

• Das Kursziel für Safran beträgt 176,97 EUR

• Guru-Rating für Safran bleibt stabil bei 3,92

Am letzten Handelstag verzeichnete die Safran-Aktie an den Finanzmärkten einen Anstieg um +1,14%. Dies summiert sich auf eine Gesamtperformance von +0,44% in den letzten fünf Handelstagen – also innerhalb einer vollständigen Woche. Derzeit scheint das Marktverhalten relativ neutral zu sein.

Ob die Bankanalysten eine solche Entwicklung erwartet haben? Die Stimmung deutet eindeutig darauf hin.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie von Safran beläuft sich auf 176,97 EUR.

Im Durchschnitt sehen Bankanalysten das mittelfristige...