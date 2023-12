Safran Aktie: Es wird jetzt richtig spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Die jüngste Kursentwicklung der Safran-Aktie hat die Aufmerksamkeit von Analysten auf sich gezogen, die der Ansicht sind, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Das wahre Kursziel wird auf einen Anstieg um +8,80% vom aktuellen Kursniveau geschätzt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 14.12.2023 verzeichnete Safran einen Kursrückgang von -2,98%, was zu einer Gesamtabnahme von -2,32% in den vergangenen fünf Handelstagen führte. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit eher pessimistisch eingestellt ist.

Analystenprognosen

Das durchschnittliche Kursziel für Safran beträgt derzeit 174,93 EUR, wie von Bankanalysten prognostiziert. Dies impliziert ein potenzielles Kurswachstum von +8,80%, sofern sich die Prognosen als richtig erweisen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese optimistische Einschätzung, insbesondere aufgrund des aktuellen abwärtsgerichteten Trends.

Einschätzungen der Analysten

Eine Umfrage unter Analysten ergab, dass 5 von ihnen die Safran-Aktie als starken Kauf bewerten, während 14 weitere Analysten sie als “Kauf” einstufen, jedoch ohne Euphorie. 7 Experten positionierten sich neutral und verliehen der Aktie ein “halten”-Rating. Insgesamt sind also immer noch 73,08% der Analysten optimistisch hinsichtlich der weiteren Kursentwicklung.

Guru-Rating

Ein weiterer Indikator, das sogenannte “Guru-Rating”, bestätigt die positive Einschätzung. Es bleibt mit 3,92 auf einem stabilen Niveau, was zusätzliches Vertrauen in die langfristige Performance der Aktie signalisiert.

Insgesamt zeigen die Analysen und Prognosen der Experten, dass die Safran-Aktie trotz ihrer aktuellen Schwäche nach wie vor ein erhebliches Aufwärtspotenzial bietet, was Anlegern möglicherweise attraktive Investitionsmöglichkeiten eröffnet.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Safran-Analyse von 16.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Safran jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Safran Aktie

Safran: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...