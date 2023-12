Safran Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Relation der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit lässt sich eine Aussage treffen. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Safran-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 57, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher vergeben wir ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 51,27 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, weshalb die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Safran.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Safran-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 145,78 EUR. Der letzte Schlusskurs von 159,96 EUR weicht somit um +9,73 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachten wir den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so beträgt dieser aktuell 156,61 EUR, was einer Abweichung des letzten Schlusskurses um +2,14 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Safran-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien hat ergeben, dass Safran in den vergangenen zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern als besonders positiv bewertet wurde. Dies spiegelt sich auch in den überwiegend positiven Themen wider, die in den vergangenen Tagen rund um den Wert angesprochen wurden. Basierend auf dieser Anleger-Stimmung erhält die Safran-Aktie daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,39 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent in der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Aus diesem Grund erhält die Safran-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Diese verschiedenen Analysen und Bewertungen zeigen, dass die Safran-Aktie derzeit sowohl aus technischer Sicht als auch in Bezug auf die Anleger-Stimmung eine solide Bewertung erhält.