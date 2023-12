Safran Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Safran beträgt das aktuelle KGV 37, was bedeutet, dass das Unternehmen weder unterbewertet noch überbewertet ist im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Daher erhält die Safran-Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Safran wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Wert Bewertung führt. Insgesamt erhält Safran in diesem Punkt daher die Einstufung "Gut".

Die Dividendenrendite von Safran beträgt derzeit 0,39 %, was nur leicht höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 % in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche. Aufgrund dieser geringen Differenz von lediglich 0,39 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wurden trendfolgende Indikatoren zur Bestimmung des Auf- oder Abwärtstrends der Safran-Aktie betrachtet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 146,08 EUR, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 159,46 EUR liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 156,96 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Safran basierend auf den trendfolgenden Indikatoren somit ein "Gut"-Rating.