Safran Aktie: Da kann man verrückt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Die technische Analyse von Safran zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 145,61 EUR, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 159,84 EUR liegt (+9,77 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 156,42 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs nur um +2,19 Prozent davon abweicht.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt, ebenso wie die Rate der Stimmungsänderung. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI liegt bei 77,95, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, während der RSI25 bei 51,23 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Safran basierend auf der technischen Analyse.