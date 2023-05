Safran-Aktie: Analysten prognostizieren Kursanstieg auf 159,12 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Am Finanzmarkt konnte die Safran-Aktie gestern ein Wachstum von +0,37% verzeichnen. Die Ergebnisse der vergangenen Woche zeigen eine positive Entwicklung von insgesamt +1,86%, was auf eine momentane optimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 159,12 EUR und soll somit einen Anstieg um +13,66% ermöglichen. Diese Einschätzung teilen jedoch nicht alle Experten nach der letzten positiven Trendentwicklung.

Aktuell empfehlen fünf Analysten den Kauf der Aktie und weitere vierzehn setzen sie auf “Kauf”. Eine neutrale Position halten fünf Experten mit einer Bewertung von “Halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einer Bewertung von 4,00. Insgesamt sind etwa 79% der Analysten noch optimistisch eingestellt.