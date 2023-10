Safra New York Corporation schließt die Übernahme von Delta North Bankcorp ab

New York (ots/PRNewswire) -Safra New York Corporation, die Dachgesellschaft der Safra National Bank of New York („die Bank"), freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Übernahme der Delta North Bankcorp einschließlich ihrer Tochtergesellschaft Delta National Bank and Trust Company bekanntgeben zu können.Diese strategische Übernahme ist ein bedeutsamer Schritt für die Safra National Bank und unterstreicht die kontinuierliche Expansion der Bank im Privatkunden- und Vermögensverwaltungsgeschäft. Die Übernahme stärkt die Marktposition der Bank bei vermögenden Kunden in den Vereinigten Staaten und in Lateinamerika, wo die Bank bereits seit langem erfolgreich erstklassige Privatkundengeschäfte und Finanzdienstleistungen anbietet.Jacob J. Safra, Chairman der Safra National Bank of New York: „Wir sind stolz darauf, diese Übernahme abgeschlossen zu haben, die eine hervorragende strategische Ergänzung zu unseren bestehenden Geschäftsaktivitäten in diesen Märkten darstellt. Die Kunden profitieren von einer Organisation, die sich voll und ganz der Vermögensverwaltung widmet und die Dienstleistungen, Produkte und Fachkenntnisse anbietet, die ihren spezifischen Bedürfnissen am besten entsprechen. Wir sind zuversichtlich, dass die Bank über alle erforderlichen Attribute verfügt, um weiter zu wachsen und auf nachhaltige Weise zu florieren.Simoni Morato, CEO der Safra National Bank of New York: „Wir freuen uns sehr darauf, eng mit den Kunden und Mitarbeitern von Delta zusammenzuarbeiten und langfristige Beziehungen zu etablieren. Gemeinsam werden wir auf den Stärken unseres Unternehmens aufbauen, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in ganz Lateinamerika."Safra National Bank of New York Die Safra National Bank hat ihren Hauptsitz in New York und Niederlassungen in Aventura, Miami und Palm Beach sowie Zweigstellen in ganz Lateinamerika und ist eine führende Privatbank mit einem Kundenvermögen von rund 30 Milliarden US-Dollar. Safra National Bank of New York ist Teil der J. Safra Group.J. Safra Group Die J. Safra Group (die „Gruppe") hat ein verwaltetes Gesamtvermögen von über 300 Milliarden US-Dollar und besteht aus Banken in Privatbesitz unter dem Safra-Namen sowie Beteiligungen an vermögensbasierten Geschäftsbereichen wie Immobilien und Landwirtschaft. Die Beteiligungen der Gruppe im Bankensektor an 160 Standorten weltweit beinhalten die Safra National Bank of New York mit Hauptsitz in New York City, USA, J. Safra Sarasin mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, und Banco Safra mit Hauptsitz in Sao Paulo, Brasilien, wobei alle vom Standpunkt einer konsolidierten Aufsicht her unabhängig voneinander sind.Der Immobilienbesitz der Gruppe besteht aus mehr als 200 erstklassigen Gewerbe-, Wohn-, Einzelhandels- sowie Agrarimmobilien weltweit, darunter der Bürokomplex 660 Madison Avenue in New York City und das legendäre Gherkin Building in London. Zu ihren Investitionen in anderen Branchen gehören unter anderem Beteiligungen im Agrarsektor in Brasilien sowie an Chiquita Brands International Inc. Dank ihrer engen Beziehungen in den Märkten in aller Welt kann die Gruppe den Wert der Unternehmen, die zu ihr gehören, erheblich steigern. Die J. Safra Group beschäftigt mehr als 34.000 Mitarbeiter.ross.lovern@kekstcnc.comsonia.bucan@kekstcnc.comMedienkontakt:Ross Lovernross.lovern@kekstcnc.com212 521 4866Sonia Bucansonia.bucan@kekstcnc.com212 521 4808View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/safra-new-york-corporation-schlieWt-die-ubernahme-von-delta-north-bankcorp-ab-301944451.htmlOriginal-Content von: Safra National Bank of New York, übermittelt durch news aktuell