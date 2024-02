Safety Insurance Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Safety Insurance Aktie verzeichnet momentan eine Dividendenrendite von 4,76 Prozent, was etwas über dem Branchendurchschnitt von 3,79 Prozent liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Bei der Betrachtung des Aktienkurses zeigt sich, dass die Safety Insurance Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,31 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Finanzen" liegt sie damit um 151661,7 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Versicherung" beträgt 15,71 Prozent, wobei die Safety Insurance Aktie aktuell um 23,01 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Safety Insurance bei 50, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 40,95 deutlich höher liegt. Aus dieser Perspektive wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.