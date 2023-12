Safety Godown Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, mithilfe eines Indikators aus der technischen Analyse festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Safety Godown-Aktie beträgt aktuell 64 für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Für die letzten 25 Handelstage beträgt der RSI 50, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts ergibt einen Wert von 2,04 HKD für die letzten 200 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Safety Godown in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls keine eindeutigen positiven oder negativen Ausschläge, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".