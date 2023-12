Safety Godown Aktie: Quo vadis?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dieser Index wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Safety Godown angewendet. Der RSI7 liegt aktuell bei 60 Punkten, was darauf hindeutet, dass Safety Godown weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25 zeigt einen Wert von 54,55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Safety Godown in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den vergangenen zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen dominierend, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Safety Godown bleibt ebenfalls stabil, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Safety Godown-Aktie für die letzten 200 Handelstage um -5,34 Prozent ab. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bezieht man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ein, ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Safety Godown-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.