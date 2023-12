Safety Godown Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Analyse des Sentiments und Buzz um das Unternehmen Safety Godown zeigt, dass sich in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen wenig verändert hat. Die Bewertung der Aktie fällt daher von unserer Seite neutral aus. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung für Safety Godown vorliegt.

Der Relative Stärke Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Safety Godown liegt aktuell bei 38,64 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 44,57 ebenfalls keine überkauften oder überverkauften Signale. Damit erhält die Aktie in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass private Nutzer Safety Godown in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral".

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass derzeit ein neutraler Zustand für Safety Godown vorliegt. Der GD200 verläuft bei 2,05 HKD, während der Aktienkurs bei 2,03 HKD liegt, was einer Abweichung von -0,98 Prozent entspricht. Auch der GD50 zeigt mit einem Wert von 1,97 HKD eine Abweichung von +3,05 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für das Wertpapier von Safety Godown in allen analysierten Bereichen.