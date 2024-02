Safety Godown Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf Safety Godown ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung von Aktien ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Sinne hat die Aktie von Safety Godown in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was wiederum zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Safety Godown als überverkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 11,43 für 7 Tage und einem RSI von 27 für 25 Tage. Insgesamt erhält die Aktie für diese Kategorie die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie von Safety Godown eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Kurs sowohl über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt.

Insgesamt wird die Aktie von Safety Godown sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung als auch auf die weichen Faktoren und die technische Analyse als "Neutral" oder "Gut" eingestuft.