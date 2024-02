Safety Godown Aktie: Abwarten

Die Sicherheitslagerhalle verzeichnet einen gleitenden Durchschnittskurs von 2,01 HKD, während der Aktienkurs selbst auf 2,08 HKD gestiegen ist. Dies führt zu einer Distanz von +3,48 Prozent gegenüber dem GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 1,98 HKD. Dies bedeutet einen Abstand von +5,05 Prozent und eine Bewertung als "Gut". Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Bei der Bewertung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die Safety Godown-Aktie auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um Safety Godown diskutiert. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Das Stimmungsbild bei Safety Godown hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden, wird das Sentiment und der Buzz ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 100 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 41,43, was darauf hinweist, dass Safety Godown weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie in diesem Fall als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Safety Godown.