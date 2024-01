Safeture AB Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Safeture-Aktie liegt bei 20, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Safeture in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Safeture-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von +37,64 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt auch hier der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+14,13 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung auf sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral. Kommentare und Wortmeldungen zum Wert waren größtenteils neutral, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.