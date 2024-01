Safeture AB Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen mit der Gesamtzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI von Safeture liegt bei 42,31, was darauf hinweist, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 35, was ebenfalls auf eine neutral bewertete Situation hinweist. Insgesamt wird Safeture daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem Gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Safeture derzeit als "Gut" bewertet wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,37 SEK, während der Aktienkurs bei 7,55 SEK liegt, was einer Abweichung von +40,6 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt mit 6,58 SEK um +14,74 Prozent über dem Aktienkurs und wird daher ebenfalls als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält Safeture in dieser Kategorie das Rating "Gut".

Die Beurteilung des Sentiments und Buzz-Faktors ergibt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz auf eine neutrale Einschätzung für Safeture hindeuten. Insgesamt wird Safeture daher in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Safeture eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen lassen keine eindeutig positive oder negative Stimmung erkennen. Die Gesamtstimmung der Anleger wird daher als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält Safeture von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung eine "Neutral"-Bewertung.