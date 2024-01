Safeture AB Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Safeture betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 43,33 Punkte, was bedeutet, dass Safeture momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,52, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz wird die Aktie von Safeture als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Safeture gesprochen. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist Safeture mit einem Kurs von 7,3 SEK inzwischen +16,43 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +38,52 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.