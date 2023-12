Safestore Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Safestore Neutralings PLC in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in letzter Zeit nicht außergewöhnlich hoch, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator, deutet darauf hin, dass in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen über Safestore Neutralings PLC veröffentlicht wurden. Allerdings gab es in den letzten Tagen weder starke positive noch negative Themen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Safestore Neutralings PLC derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Analysten bewerten die Aktie langfristig als "Gut". Von 18 Analysten wurden 2 positive Bewertungen abgegeben, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 1082,5 GBP, was einer erwarteten Steigerung von 22,25 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher die Gesamtbewertung als "Gut" eingestuft.