Safestore Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Safestore Neutralings PLC als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und bewertet diese auf einer Skala von 0 bis 100. Für die Safestore Neutralings PLC-Aktie beträgt der RSI7-Wert 83,08, was als "schlecht" eingestuft wird, und der RSI25-Wert liegt bei 38,62, was zu einer "neutralen" Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich demnach eine "schlechte" Bewertung auf Basis des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die langfristige Meinung von Analysten erhält die Aktie die Einschätzung "gut", basierend auf 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel wird auf 1082,5 GBP festgelegt, was einer prognostizierten Performance von 28,49 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher von der Redaktion als "gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um die Safestore Neutralings PLC-Aktie zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum. Dies deutet auf eine positive Stimmung hin und führt zu einer "guten" Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht somit einer "neutralen" Bewertung. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt als "gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 849,03 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 842,5 GBP nur um -0,77 Prozent abweicht, was zu einer "neutralen" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (785,93 GBP), so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+7,2 Prozent), was zu einer "guten" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Safestore Neutralings PLC-Aktie daher eine "gute" Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.