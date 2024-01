Safestay Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength Index (RSI) für die Safestay-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 50. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch auf 25-Tage-Basis mit einem RSI-Wert von 49,47. Insgesamt erhält Safestay daher ein "neutral" Rating basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Weder positive noch negative Themen dominierten die Diskussion in den sozialen Medien, weshalb auch in diesem Bereich eine "neutral" Bewertung vergeben wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Safestay beträgt derzeit 8, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" als unterbewertet eingestuft werden kann. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "gut" Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Safestay eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 2,55 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Insgesamt ergibt sich also für Safestay eine neutrale Einschätzung basierend auf dem RSI, dem Sentiment und dem Buzz sowie eine gute Bewertung in fundamentalen Gesichtspunkten, aber eine schlechte Bewertung in Bezug auf die Dividende.