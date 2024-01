Safestay Aktie: Das ist Wahnsinn!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Safestay einmal mit "Gut" bewertet, während sie keine neutralen oder schlechten Bewertungen abgegeben haben. Langfristig erhalten sie daher das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Safestay aus dem letzten Monat. Der aktuelle Kurs von 23,5 GBP wird von Analysten ebenfalls bewertet, die eine erwartete Entwicklung von 70,21 Prozent vorhersagen und ein mittleres Kursziel von 40 GBP festlegen. Dies wird als positive Entwicklung angesehen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" hat Safestay in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +43,09 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu verzeichnete der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 5,72 Prozent, wobei Safestay mit einer Überperformance von 47,61 Prozent hervorsticht. Aufgrund dieser Überperformance erhält Safestay in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Safestay basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Safestay neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Der 7-Tage-RSI von Safestay liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 49,47, was ebenfalls eine neutrale Bewertung ergibt. Insgesamt erhält Safestay daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.