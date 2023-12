Safestay Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Safestay wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Safestay-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen, dass Safestay auf dieser Basis überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse betrachtet die Trendfolgeindikatoren, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Safestay-Aktie beträgt aktuell 24,9 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 23 GBP liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite beträgt der 50-Tage-Durchschnitt 23,9 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Safestay auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite von Safestay liegt bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,61 Prozent liegt und somit zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik führt.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Safestay-Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet, basierend auf 1 positiven und keiner negativen Bewertung. Das Kursziel der Analysten wird bei 40 GBP angesiedelt, was eine künftige Performance von 73,91 Prozent darstellt, und somit zur Gesamtbewertung "Gut" führt.