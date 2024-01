Safestay Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Anlegerstimmung bezüglich Safestay war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden überwiegend neutral bewertet. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Safestay daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt von Hotels, Restaurants und Freizeiteinrichtungen sehen wir Safestay als unterbewertet an. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 8,55, was einem Abstand von 85 Prozent zum Branchen-KGV von 58,75 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhalten wir daher eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Safestay eine Rendite von 53,33 Prozent erzielt, was mehr als 48 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten von 12,66 Prozent, wobei Safestay mit 40,68 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Safestay bei 23,5 GBP und ist damit derzeit um +10,48 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". In Bezug auf die vergangenen 200 Tage hingegen erhalten wir eine "Neutral"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -3,25 Prozent liegt. Insgesamt bewerten wir die Aktie daher in charttechnischer Hinsicht für beide Zeiträume als "Gut".