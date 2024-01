Safestay Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

In den letzten zwölf Monaten hat die Safestay-Aktie insgesamt 1 Analystenbewertungen erhalten, wobei alle 1 Bewertungen "Gut" waren. Es gab keine "Neutral" oder "Schlecht" Bewertungen, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Safestay-Aktie führt. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Safestay vor, aber das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Ratings beträgt 40 GBP. Dies zeigt ein Aufwärtspotential von 70,21 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 23,5 GBP. Aufgrund dieser Analyse ergibt sich somit eine "Gut"-Empfehlung für die Safestay-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Safestay-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage Basis beträgt 49,47, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Rating für Safestay basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen. Die Themen rund um den Wert waren größtenteils neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Safestay beträgt 8, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" als unterbewertet erscheint. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.