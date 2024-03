Safestay Aktie: Da kann man nur noch staunen

Im letzten Jahr wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Safestay-Aktie abgegeben. Diese Bewertungen ergaben, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wurde. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 40 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 110,53 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 19 GBP. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Empfehlung für die Safestay-Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Safestay-Aktie bei -19,15 Prozent, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -0,68 Prozent kommt, liegt die Safestay-Aktie mit 18,47 Prozent deutlich darunter. Daraus ergibt sich ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Safestay gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Safestay mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von Hotels Restaurants und Freizeit, was einen geringeren Ertrag von 2,74 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.