Mit Saferoads Holdings wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Die Werte reichen von 0 bis 100, wobei der RSI von Saferoads bei 99,95 liegt, was auf eine überkaufte Situation hinweist und als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen und zeigt einen RSI von 100 für Saferoads, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hindeutet und als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält Saferoads daher eine Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Saferoads derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 0,13 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,088 AUD) um -32,31 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der Grundlage der letzten 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,1 AUD, was einer Abweichung von -12 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält Saferoads daher ein Rating von "Schlecht".

In den letzten zwei Wochen wurde Saferoads von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher als "Gut" eingestuft werden kann. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Obwohl sich die Stimmung für Saferoads in den letzten Wochen kaum verändert hat, wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Saferoads war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Saferoads daher auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.