Saferoads Holdings Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der Saferoads-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 50, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Im Vergleich dazu steht der 25-Tage-RSI bei 99,95, was auf eine Überkaufung hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Saferoads-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 0,12 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,088 AUD liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt mit einem Wert von 0,1 AUD eine Abweichung von -12% und führt somit zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral, ohne klare positive oder negative Themen in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, basierend auf der durchschnittlichen Diskussionsintensität und der kaum veränderten Rate der Stimmungsänderung.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der RSI-Bewertung, der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und dem Sentiment im Internet.